Derde keer op twee weken tijd gewapende overal in Carrefour Express in Vilvoorde: “Deze plaag moet stoppen”

meise, de rand 1 gratis boom planten per geregi­streer­de deelnemer aan gordelfes­ti­val

Daar is het Gordelfestival weer! Het ankerpunt ligt in Huizingen, maar ook in de Plantentuin in Meise staan heel wat activiteiten op het programma. “Speciaal voor de gelegenheid gooien we onze poorten gratis open!”, klinkt het bij de Plantentuin. “Per deelnemer planten we een boom.”

2 september