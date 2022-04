Deel een van heropwaardering sociale woonwijk in Houtem is klaar. “Vernieuwbouw met 76 appartementen geeft wijk een nieuw elan”

Zonneboilers en waterrecuperatie

In die zes gebouwen zitten 76 appartementen waarvan een groot deel al toegewezen werden. Het gaat om 18 appartementen met 1 slaapkamer, 58 appartementen met 2 slaapkamers en 6 van de appartementen zijn toegankelijk voor mindervaliden. “Denk aan een inloopdouche en een aangepaste keuken en dergelijke”, duidt Jan Piqueur, voorzitter van de Raad van Bestuur van de IVMH. “Tegelijkertijd hechten we veel belang aan duurzaamheid. Het hemelwater op de platte daken wordt opgevangen en gebruikt. Op deze daken bevinden zich ook de panelen van de zonneboilers, want elk appartement is uitgerust met een eigen zonneboiler die zorgt voor een extra startverwarming. Er werd bij het ontwerp rekening gehouden met lichtinval en oriëntatie. En alle appartementen voldoen ruimschoots aan de geldende EPB-regelgeving.”

“De vernieuwbouw is dan wel klaar, wat sneller dan voorzien zelfs. Toch is dit nog niet einde verhaal”, zegt Olivier Moelaert, directeur van de IVMH. “Intussen zijn we bezig ligt de focus volledig op de renovatie van de 242 woningen in de wijk.” In het totaal werken ze daar acht jaar lang aan. De eerste werken startte vorig jaar en de eerste vier woningen van de eerste fase werden al opgeleverd. Nu zijn ze bezig met de tweede fase. “Dat duurt acht jaar omdat we wel voldoende huizen beschikbaar moeten hebben om mensen in te laten wonen. Vandaar de spreiding over acht jaar”, zegt Piqueur.