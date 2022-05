De Vilvoordse sikh-tempel Gurdwara Guru Nanak Sahib opent vandaag de deuren

Na lang wachten mocht de Sikh-tempel in de Lange Molenstraat in Vilvoorde vandaag eindelijk terug open. De ballonnen aan de ingang heetten de aanhangers van het sikhisme welkom. Ook binnen was de tempel voor de gelegenheid feestelijk en kleurrijk versierd. De sikhs komen uit Brussel en omstreken naar de tempel.

Het was de bedoeling dat de tempel al in 2018 opnieuw open ging, maar daar kregen ze geen toelating voor. De tempel was sinds 2016 dicht en mocht niet meer opnieuw open wegens verschillende problemen. Zowel wat de verantwoordelijken betrof als de veiligheid van het gebouw waren er onduidelijkheden. Er was weinig transparantie en intern was er verwarring over wie voor wat verantwoordelijk was en wie de tempel nu eigenlijk beheerde. “Er zijn nu duidelijke afspraken gemaakt met de gemeenschap om in de toekomst eventuele moeilijkheden kordaat aan te pakken”, zegt burgmeester Hans Bonte.