De Salangaanbrug is ingehuldigd, 20 jaar na het eerste idee: “Bedankt om dit project vol te houden”

“Het was in het voorjaar van 2002 dat de stad en de Vlaamse Waterweg het voor het eerst over een brug op deze plaats hadden”, aldus de burgemeester. “Het was het begin van een lijdensweg. In 2012 was er voor het eerst ontwerp. Maar het bleef een technisch en budgettair moeilijk dossier.”

De burgemeester uitte dan ook zijn dank voor de partners die de bouw van de brug hebben mogelijk gemaakt. “Bedankt om vol te houden, ook tijdens de moeilijke vergaderingen”, klonk het. “Bedankt voor het zoeken naar budgetten en het aanpassen van die budgetten. En bedankt om hier te kiezen voor een fiets- en voetgangersbrug.”

De financiering van de brug gebeurde door de stad, de Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Natuur en Bos. “Dit is een uitzonderlijk project voor ons”, vertelt Veerle Heyens van het Agentschap. “Normaal staat bij ons het dier centraal, bijvoorbeeld bij de aanleg van ecoducten. Dit keer was het de mens en de natuurbeleving die centraal staat. De Salangaanbrug past binnen de Basiliekroute. In 2018 bedachten we een stille en groene wandelroute tussen de basiliek van Grimbergen en die van Vilvoorde. Tot nu liep die via de drukke Europabrug. Dat is hierbij opgelost.”

Koen Anciaux, de voorzitter van de Vlaamse Waterweg, is opgetogen met zijn nieuwe kunstwerk. “Met de Vlaamse Waterweg combineren we hier twee speerpunten”, zegt hij daarover. “Enerzijds is er het verkeer over het water. Tussen Zemst en Brussel passeert jaarlijks 8 miljoen ton vracht over het kanaal. Dat zijn 300.000 vrachtwagens minder op de weg. Anderzijds bieden we hier prima fietsinfrastructuur aan. De Vlaming zal veilig en comfortabel naar het werk of de winkel kunnen fietsen dankzij de fietssnelweg langs het kanaal en deze nieuwe brug.

Gierzwaluw

Over de naam van de brug is iedereen het eens. Het is een mooi eerbetoon aan de jonge Frederik Vanclooster die in 2020 overleed nadat hij met zijn fiets in het kanaal was beland. De totem van de jongeman bij de Scouts van Vilvoorde was Vermakelijke Salangaan. “Salangaan is een synoniem voor gierzwaluw”, zegt Ellen, zelf een scout, daarover. “Dat is een vogel die tijdens de zomer overal in Vilvoorde te zien en te horen is. Daarom is het ook zo’n passende naam. Samen met de familie hebben we de naam voorgesteld tijdens het participatieproject waarbij de over de naam van de brug werd beslist.”

Volledig scherm opening Salangaanbrug © Marc Baert

“Deze brug is een statement”, zegt burgemeester Bonte. “Dit is het bewijs dat we volop blijven inzetten op veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, ook op een plek met veel autoverkeer, zoals hier. Ook betekent deze brug een verbinding tussen deze wijk en het park aan de overkant. De inwoners van Vier Fonteinen hebben er een fantastische tuin bijgekregen. De bewoners aan beide zijden van het kanaal hebben er een heleboel buren bij.”

