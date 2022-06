De politie, uw dierenvriend: agenten begeleiden zwanenfamilie veilig door de stad

kapelle-op-den-bos Een drieling in ooievaars­nest in Kapelle-op-den-Bos: “Uitzonder­lijk!”

Op een oude telefoonpaal in de Trieststraat in Kapelle-op-den-Bos is in een ooievaarsnest een drieling geboren. De elektriciteitsmaatschappij was eerder nog van plan om de paal te verwijderen voor een nieuw exemplaar. Op vraag van Natuurpunt kon dat vermeden worden, zodat het ooievaarskoppel Oscaar en Victoire op hun vaste plekje konden broeden.

