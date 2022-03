De Lampion en Tangram winnen carnavalswedstrijd

Diegem Geen werkstraf voor man die supermarkt in brand stak: “Laten begeleiden op psycholo­gisch vlak”

Een vijftiger uit Machelen is veroordeeld tot 15 maanden cel met probatie-uitstel voor brandstichting. De man had aan een supermarkt een krantenhouder in brand gestoken, waarna de vlammen waren overgeslagen op de gevel van het gebouw. Hij had om een werkstraf gevraagd om zijn strafregister blanco te houden maar hier ging de rechtbank niet op in.

28 maart