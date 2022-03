De Kruitfabriek neemt afscheid van bar en resto “We zetten weer volop in op evenementen”

Schaarbeek Vijftiger naar ziekenhuis door CO-intoxica­tie: “Gasbrander niet conform geplaatst”

In de Brusselse gemeente Schaarbeek is dinsdagavond een 55-jarige man het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. De man werd onder MUG-begeleiding overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar. Oorzaak van de intoxicatie was een gasbrander die niet conform geplaatst was. Dat meldt de Brusselse brandweer.

13:01