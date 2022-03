De Groene Planeet krijgt nieuw schoolgebouw, afscheid van de ‘sportballon’: “Zo blij dat we eindelijk de aftrap kunnen geven”

vilvoordeBasisschool De Groene Planeet krijgt eindelijk een nieuw schoolgebouw en een nieuwe sporthal. Daar trekt de stad Vilvoorde in totaal 8,4 miljoen euro voor uit. Als alles goed gaat, huppelen er op 1 september 2023 240 kindjes de nieuwe schoolpoort door. Schepen De Ro en schepen El Boudaati konden zich vandaag nog een keer uitleven in de oude gebouwen en begonnen alvast aan de sloopwerken.

De plannen om de gebouwen van basisschool De Groene Planeet in Vilvoorde te vernieuwen zijn er al heel lang. “Ik ben hier 22 jaar en ik denk dat de plannen voor een ‘nieuwe school’ er al 18 jaar zijn. De eerste lagen toen op tafel. We zijn blij dat de aftrap eindelijk gegeven is en dat alles goed van de grond komt”, zegt een tevreden directrice in Houtem.

Zowel alle gebouwen als de sportballon gaan tegen de grond. Die laatste zelfs vandaag al. “Hij was een doorn in het oog. Veel mankementen maar de liter mazout die nodig waren om hem recht te houden en te verwarmen waren niet meer te verantwoorden”, zegt onderwijsschepen Jo De Ro. “Op de plek van de ballon komt het nieuwe schoolgebouw. De vier paviljoentjes worden ook afgebroken. In een iets latere fase gaat ook het voorste gebouw dat vanop de straat te zien is, tegen de grond. De heropbouw begint aan de twee uiterste kanten om vervolgens naar elkaar toe te werken. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe school klaar tegen de start van schooljaar 2023-2024.”

In de nieuwe sporthal zullen zoals vanouds zowel de leerlingen van De Groene Planeet als van De Biekorf terechtkunnen. “En buiten de schooluren verhuurt de stad ze aan verenigingen. Momenteel kunnen de leerlingen van De Groene Planeet terecht in de sportzaal van Hofstade en De Biekorf trekt naar Berg.”

Versleten fundering en ramen die niet open kunnen

De nieuwe school zal een heel andere uitstraling hebben. “Nu worden we meer en meer met mankementen geconfronteerd en is het steeds oplappen”, zegt Hilde de Marie. “Denk aan waterinsijpeling, reparaties aan de fundering, ramen die niet meer open kunnen, lokalen die te klein werden omdat we de capaciteit door de jaren heen moesten verhogen, noem maar op. De nieuwe school zal een spectaculair verschil betekenen. De speelweide blijft behouden, er komt een buitenklas, er zal veel lichtinval zijn door de vele glaspartijen, het gaat modern én duurzaam zijn. Zo komen er zonnepanelen, een warmtepomp en wordt zoveel mogelijk waterherinfiltratie voorzien.”

Volledig scherm Renderbeelden voor de toekomstige school - Vilvoorde Houtem © IF

De capaciteit van de school blijft op 240 leerlingen staan zoals dat nu het geval is. “In de Biekorf kunnen ook 240 leerlingen les volgen. Samen is dat voldoende voor die wijk”, aldus De Ro.

Momenteel is de verhuis naar de containerklassen aan de gang. “Het zijn zeer nette containers en in de krokusvakantie konden we dankzij alle helpende handen vlot verhuizen met de kleuterklassen tot en met het vierde leerjaar. In mei is het de tweede fase en verhuizen het vijfde en zesde leerjaar, de administratie, OKAN en zorgklas naar de containers”, aldus de Marie.

