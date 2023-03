Dag van de Zorg: AZ Jan Portaels opent de deuren en presenteert voor het eerst haar gloednieuwe gebouwen

Binnen enkele jaren neemt het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels zijn intrek in nieuwe gebouwen op de CAT-site, aan de achterzijde van het Vilvoordse stationsgebouw. Dit weekend, in het kader van de Dag van de Zorg, gooit het ziekenhuis de deuren open op de vertrouwde plek aan de Gendarmeriestraat. Op zondag 19 maart 2023 kan het publiek een blik achter de schermen werpen tussen 10 en 17 uur. Ook is er plaats voor een primeur. Voor het eerst wordt er een maquette en beelden van het toekomstige Vilvoordse ziekenhuis getoond.

“We zijn als organisatie enorm enthousiast dat we, na enkele jaren Covid-onderbreking, opnieuw kunnen deelnemen aan de Dag van de Zorg. Net als vele andere organisaties in de zorg- en welzijnssector bieden we geïnteresseerden een blik achter de schermen”, vertelt Sarah Stroo, algemeen directeur. Het ziekenhuis kiest deze editie voor een vrije rondleiding, bezoekers volgen met andere woorden op eigen tempo een parcours doorheen het ziekenhuis. “Het wordt een interessante en leerrijke, maar ook interactieve tour. Zo kan je plaatsnemen in een ambulance, zelf de operatie-robot uitproberen, de gloednieuwe hybride operatiezaal ontdekken of je reanimatie-skills testen”, klinkt het verder.

Verder biedt het ziekenhuis de bezoekers een unieke blik achter de schermen van onder meer het operatiekwartier en de dienst medische beeldvorming. Verder krijgen de diabeteskliniek, dienst palliatieve zorgen, endoscopie, pijnkliniek, pediatrie, materniteit en spoedgevallen een plekje op het parcours. Langsheen het parcours maak je kennis met tal van zorgprofessionals zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook de ondersteunende diensten staan paraat.

Wie zelf interesse heeft in een job in de zorg, kan terecht bij de HR-dienst voor meer info omtrent de openstaande vacatures en opleidingsmogelijkheden binnen de sector.

Maquette

Bovendien krijgen de bezoekers van deze opendeurdag - in primeur - de maquette en beelden van de nieuwbouw te zien. Het ziekenhuis tracht zowel jong als oud te bereiken met dit initiatief en voorziet doorlopend animatie met o.a. een springkasteel, ballonclown, make-up stand en nog veel meer. Zo keert elke bezoeker huiswaarts met een frisse kijk op de werking van het ziekenhuis én met een goedgevulde goodiebag. Iedereen is welkom van 10u tot 17u. Het is niet nodig om je vooraf in te schrijven voor de rondleiding.

