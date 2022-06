Colruyt Vilvoorde heropent weldra

vilvoorde Lijnen in Vilvoorde roodgloei­end: Qmusic ontving 7,4 miljoen oproepen van luiste­raars die een bitcoins wilden winnen

Gieren, juichen, vuurwerk en confetti, dat hoorden en zagen we vanochtend in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Vijf bitcoins ter waarde van elk zo’n slordige 20.000 euro gingen de deur uit in de studio van Qmusic in Vilvoorde.

