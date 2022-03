Colruyt Vilvoorde gaat voor verbouwing én verwelkomt Dreambaby uit Zemst

Vilvoorde Dertiger neemt vriendin mee naar afgelegen plek en mishandelt haar daar: 18 maanden cel met uitstel

Een 35-jarige man uit Vilvoorde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel omdat hij zijn partner had mishandeld. Bovendien had hij haar ook opgesloten in zijn wagen om haar mee te nemen naar een afgelegen plek, waar hij haar ook herhaaldelijk had geslagen.

10 maart