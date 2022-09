Colruyt heropent, Dreambaby opent nieuw filiaal

vilvoorde Twee katten met symptomen van vergifti­ging naar dierenarts

Kommer en kwel in de Olmstraat in Vilvoorde op donderdag. “Onze kat Loulou lag in de tuin bij de buurvrouw. Ik dacht eerst dat ze aangereden was maar ze had stuiptrekkingen en wat verderop lag de rosse kater die hier ook al een hele poos verblijft met dezelfde symptomen”, vertelt Laila Ouahabi na.

16 september