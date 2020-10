Chemische dampen veroorzaken ontploffing, klusjesman in levensgevaar: “Er moet een gigantische vuurbal geweest zijn”

VilvoordeEen man uit Vilvoorde is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ontploffing in een huis. De man was in de woning aan het klussen met chemische producten. “Die dampen moeten tot explosie zijn gekomen. De woning is helemaal vernield”, zegt burgemeester Hans Bonte. Een tweede man raakte lichtgewond. De ontploffing ontstond vermoedelijk op de bovenste verdieping.

“Ik sta naar een ravage te kijken”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). Hij staat in de Pauwstraat in Koningslo, waar een grote explosie een woning zojuist verwoestte. De kracht van de ontploffing was enorm, door de ontploffing van kozijnen zijn ruiten aan de overkant van de straat gesprongen.

Een klusjesman die aan het werk was in de woning is door een ambulance met spoed naar het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek gebracht. Hij raakte zwaar verband aan zijn lichaam en gezicht. “De man was de woning aan het voorbereiden voor een verhuis. Het gezin was nog niet ingetrokken. Hij was aan het klussen met lijmen”, zegt Bonte. “Daarbij zijn chemische dampen vrijgekomen. Schijnbaar was de woning niet genoeg geventileerd en zijn die dampen tot ontploffing gekomen. Er moet een gigantische vuurbal geweest zijn. De hele buurt is opgeschrikt.”

Intussen zijn de aanleunende woningen uit voorzorg ontruimd om te controleren of er stabiliteitsproblemen zijn. “Dat lijkt op het eerste zicht niet het geval. Er is wel wat schade aan de daken”, zegt Bonte.

Volledig scherm Ontploffing Koningslo. © SRB

Politiewoordvoerster Catherine Bodet verklaart dat een tweede persoon ook gewond is geraakt. “Het is nog niet helemaal duidelijk of deze persoon aan het helpen was met klussen of toevallig in de buurt was”, zegt ze. Ook hoe de chemische dampen precies tot ontploffing konden komen is nog niet duidelijk. “Het parket heeft een deskundige aangesteld om dat te onderzoeken.”

Volledig scherm De kracht van de ontploffing was enorm. © SRB