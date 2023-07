Camera schrikt kandidaat-inbrekers af

Kaatstor­nooi palmt Brusselse Grote Markt in

Zondag werd in de schaduw van het stadhuis van de hoofdstad gestreden om de Grote Prijs van Brussel. Het puikje van de Belgische kaatssport heeft al ruim 40 jaar een vaste afspraak op de Grote Markt. Het tornooi is de belangrijkste etalage voor de eeuwenoude, maar weinig gekende sport in ons land.