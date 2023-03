Café Recupel trapt nationale toer af in bijzijn van Sammy Mahdi

Duwtje in rug

“We merken dat mensen nog steeds een klein duwtje in de rug nodig hebben om iets te doen met hun ongebruikte toestellen. Daarom dat we met Café Recupel een nationale toer doen, te beginnen in Vilvoorde”, vertelt Eric Dewaet, CEO van Recupel. “Zo vermijden we om telkens schaarse grondstoffen aan te spreken om nieuwe apparaten te maken en dragen we met zijn allen bij aan een meer duurzame en circulaire samenleving. Vorig jaar werd er tijdens alle edities van Café Recupel samen zo’n 10 ton afgedankte elektrotoestellen ingezameld. We hopen van deze editie een even groot succes te maken.”