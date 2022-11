Café 'Het 13de Gebod’ komt belofte na: shotje whisky bij doelpunt Rode Duivels

Steenokkerzeel Gemeente betrekt inwoners via lancerings­avond 182030 bij klimaatac­tie­plan

Nu donderdag organiseert de gemeente Steenokkerzeel de lancering van het klimaatactieplan #182030 in de kantoren van ElectroTest in Melsbroek. Daar kunnen inwoners, maar ook mensen die in Steenokkerzeel werken mee bepalen hoe het plan opgesteld moet worden.

22 november