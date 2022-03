Buurt komt op straat om opening van Meeuwenlaan in te huldigen

Steenokkerzeel Tunesiër op de vuist met 4 agenten en buschauf­feur: 18 maanden cel

Een 24-jarige Tunesische man is veroordeeld tot 18 maanden cel omdat hij in november op de vuist was gegaan met verschillende politieagenten. Vier agenten raakten daarbij gewond en ook een buschauffeur die hen kwam helpen, deelde in de klappen.

15 maart