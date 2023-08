Buurt in shock na dodelijke vechtpartij in kraakpand: “Nu durf ik ‘s avonds al helemaal niet meer buitenkomen”

UZ Brussel brengt nieuwe techniek om hartritme­stoor­nis­sen te behandelen naar België

Het UZ Brussel (VUB) heeft donderdag voor het eerst in België een nieuwe techniek gebruikt om abnormale hartritmes in kaart te brengen. Het nieuwe hartmapping- en ablatiesysteem Affera van het Amerikaanse medisch technologiebedrijf Medtronic moet daarbij vooral de meest voorkomende vormen van hartritmestoornissen opsporen, zoals voorkamer- of boezemfibrilleren, ze blokkeren en ze in kaart brengen bij de patiënt. België wordt zo na Duitsland het tweede land ter wereld dat de nieuwe techniek toepast, aldus UZ Brussel.