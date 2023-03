Burgemeesters willen één netbeheerder voor Halle-Vilvoorde: “Meer wegen op onze eigen toekomst”

Loop jij mee zodat Stan (6) ooit weer kan stappen? “Hij is vastbeslo­ten om beter te worden!”

Toen hij pas 4 jaar was, maakte de inmiddels 6-jarige Stan Aerts uit Brecht een noodlottige val. Sindsdien is hij deels verlamd, maar de jongen werkt hard aan zijn revalidatie en droomt ervan om ooit weer te kunnen stappen. Daar willen heel wat hardlopers hem nu bij helpen, met de ‘Run for Stan’ op 7 mei (steunen kan via deze link). En bij die hardlopers zitten al enkele grote namen.