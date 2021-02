Burgemeester verzegelt vakantieverblijf La Hacienda na nieuw lockdownfeest: “Braspartij met drank en drugs”

Humbeek Panache Grenache levert voor derde keer ontbijt aan huis: “Dit succes hadden we nooit verwacht”

12 februari “Zondag leveren we met Panache Grenache opnieuw ontbijt aan huis in de regio rond Humbeek. Dit jaar leveren we er 1.740, verspreid over 750 adressen. Een ongezien succes”, zegt Thijs Vervloessem, een van de actieve leden, tevreden.