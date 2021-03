Burgemeester laat halsstarrige Vilvoordse Lidl sluiten na zoveelste corona-inbreuk

Gent/Vilvoorde Dronkenman rijdt na nachtje feesten in Overpoort­straat tegen gevel op Kortrijkse­steen­weg: “Ik weet daar niets meer van”

23 februari K.J., een dertiger uit Vilvoorde, mocht zich dinsdag in de Gentse politierechtbank verantwoorden voor het aanrijden van een gevel in de Kortrijksesteenweg in Gent. De man kroop met 2,51 promille in het bloed achter het stuur na een nachtje feesten in de Overpoortstraat en veroorzaakte even later de botsing. Volgens de verdachte reed niet hij, maar wel zijn vriend.