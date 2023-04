Buitenspeeldag onder stralende zon

Gemeente wil meer kleur en leven in de tuin: gratis bloemen­zaad en actie Maai Mei Niet

In de loop van de voorbije jaren luidde de alarmklok over de afname van de bijenpopulatie alsmaar luider. Dit is een verhaal van verlies voor land- en tuinbouw en voor de biodiversiteit. De bij is de belangrijkste natuurlijke bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. Daar wil Grimbergen wat aan doen. Hun boodschap: zaai een bloemenakker en help de bijtjes overleven!