Politie VIMA neemt zwaar verwaarloosde windhonden in beslag: “Graatmager en tussen de uitwerpselen aangetroffen”

Machelen/Eke/Sint-Pieters-Leeuw Makro Machelen dicht na “onrustwek­kend nieuws” over overname, ook staking bij twee andere winkels

De Makro-winkel in Machelen is zaterdag gesloten door een spontane staking van het personeel. De actie is het gevolg van het nieuws over de overname van Makro en Metro door Bronze Properties en GA Europa. “De vrees is groot dat de supermarkten zullen moeten sluiten”, klinkt het. Ook in de vestigingen in Eke en Sint-Pieters-Leeuw wordt gestaakt, al zijn deze winkels wel open.

18 juni