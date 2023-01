Bonte wil windmolens aan gascentrale

Vilvoorde Huisartsen­te­kort “nergens in Vlaanderen zo groot als in Vilvoorde”, “We steven af op een drama”

De gemeenteraad besprak gisteren het acute huisartsentekort in de stad. De stijgende bevolking en de hoge leeftijd van de actieve dokters verergeren het probleem. Burgemeester Bonte (Vooruit) ziet het artsentekort als een onderdeel van een grotere kwestie: “de Vlaamse Regering verwaarloost de Rand.” We gingen na of de situatie in het veld echt zo dramatisch is.

24 januari