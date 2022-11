Bonte laat Sikh-tempel amper zes maanden na heropening opnieuw verzegelen: “Problemen blijven maar aanslepen”

Brussel Hadden de rellen na Bel­gië-Marokko vermeden kunnen worden? We vragen het aan minister van Binnenland­se Zaken Annelies Verlinden bij HLN LIVE

De politie heeft een tiental administratieve arrestaties en één gerechtelijke aanhouding verricht na de rellen zondagnamiddag in het centrum van Brussel. Er is schade en mensen zijn gewond geraakt, met name op de Lemonnierlaan, door relschoppers na de WK-wedstrijd tussen België en Marokko (0-2) in Qatar. Rond 19 uur was de rust teruggekeerd in het stadscentrum van Brussel. Ook in Antwerpen en Luik én ook in Nederland moest de politie ingrijpen. Herlees de gebeurtenissen van zondagnamiddag nog eens in onze blog.

