Boetes tot 1.200 euro voor niet doorgeven maatschappelijke zetel: “Zeer vervelend voor andere bedrijven, klanten en overheidsinstellingen”

Het parket Halle-Vilvoorde had er bewust voor gekozen om een themazitting te organiseren rond de problematiek. “Dit gaat onder meer over fictieve maatschappelijke zetels, waarbij ondernemingen die in moeilijkheden komen, bewust hun zetel verplaatsen naar een verkeerd adres, om zich onvindbaar te maken voor hun schuldeisers” zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Andere ondernemingen hebben wel degelijk ooit activiteiten uitgeoefend op het adres dat in de KBO vermeld staat, maar vertrekken daar en laten niet weten waar ze voortaan aan te treffen zijn.”

Klachten

Voor andere bedrijven, klanten en overheidsinstellingen zoals de fiscus en de RSZ die de onderneming proberen te bereiken, is dit zeer vervelend. Bovendien worden de werkelijke bewoners of bedrijven die gevestigd zijn op het fictieve adres, ook geconfronteerd met allerlei facturen en aanmaningen die bij hen toekomen, of gedupeerde klanten of deurwaarders die plots voor de deur staan, terwijl zij niets met de onderneming te maken hebben. “Zowel de lokale politie als de economische inspectie krijgen hier veel klachten over, en moeten na controle ter plaatse dan vaststellen dat er geen spoor van de onderneming is aan te treffen”, gaat de parketwoordvoerster verder. “Het adres wordt vervolgens doorgehaald in de KBO en er wordt een proces-verbaal opgesteld. Door het organiseren van een themazitting rond deze problematiek, willen we een signaal geven dat dit soort zaakvoerderschap niet aanvaardt wordt”. Het parket had 13 zaakvoerders gedagvaard. Drie vroegen uitstel, de andere tien lieten verstek gaan.“Het gaat vaak om buitenlanders die ambtshalve geschrapt zijn uit het rijksregister en die helemaal niet meer bereikt kunnen worden”, zegt Vercarre. “Drie beklaagden kwamen wel opdagen, maar hun zaak werd uitgesteld. De tien anderen riskeren bij verstek te worden veroordeeld tot een boete van 1200 euro.” De vonnissen in die zaken vallen op 4 mei.