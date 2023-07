KIJK. Federaal interven­tie­team komt tussenbei­de in gevangenis Haren: “Gedeti­neer­den sloegen alles kort en klein”

Op een filmpje dat verspreid werd via sociale media, valt te zien hoe het federaal interventieteam de orde herstelt in de gevangenis van Haren. Enkele weerspannige gedetineerden weigerden om na de wandeling terug naar hun cel te keren, waarop ze besloten om de binnenkoer te vandaliseren. Volgens vakbond VSOA Gevangenissen hadden ze dat op voorhand aangekondigd. Ondertussen wordt onderzocht wie de beelden maakte, want dat blijft uiteraard verboden.