Ben Weyts aanwezig op uitreiking 111 SODA-attesten bij Campus De Brug

vilvoordeHoog bezoek en veel euforie op de speelplaats bij Campus De Brug in Vilvoorde. Daar werden vandaag de SODA-attesten uitgereikt. Een attest dat je naast je diploma kan verdienen door goed te scoren op stiptheid, attitude, discipline en orde. Campus De Brug was vier jaar geleden een van de eerste scholen in Vlaams Brabant waar je zo’n attest kon behalen.

Nicolas De Coster is een van de weinige leerlingen dat elk jaar het SODA-attest behaalde. Hij studeert dit jaar af in het zevende jaar Centrale Verwarming en Sanitair. “Toen ik in het vierde zat startte de school met de SODA-attesten. Ik haalde ze in het begin vooral dankzij mijn moeder”, zegt Nicolas. “Zij stond er op dat ik met alles in orde was en zette zelfs lang mijn wekker zodat ik tijdig op school was. Dat loonde want wanneer ik nu op stage ga ben ik steeds wat te vroeg, zodat ik mee voorbereidingen kan treffen. Ook met mijn formulieren ben ik steeds in orde.”

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

“En dat is net wat belangrijk is voor werkgevers. Ze willen niet gewoon een werkkracht met een diploma, maar ook iemand die belang hecht aan zijn werk en een goede attitude heeft naar het bedrijf toe”, zegt minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Door het feit dat dit nu meer gelinkt is aan de bedrijfswereld en ze weten dat ze in een pool terechtkomen met allemaal potentiële werkgevers die hen daar kunnen terugvinden, zien ze dit als een bonus waar ze zich bewust voor inzetten en zien ze de meerwaarde van die principes. Zij zijn de toppers van de school, je kan het wat vergelijken met Top Gun (de film, red.).

Directeur bij Campus De Brug GO! Dennis Holbrechts: “We merken dat dit voor de leerlingen niet enkel speelt met het oog op de arbeidsmarkt na hun studies. Daar zijn eerstejaars bijvoorbeeld minder mee bezig. Maar ze zijn zich ook meer bewust van wat ze er aan hebben tijdens het schoolloopbaan. Dat die zelfdiscipline de leskwaliteit voor zichzelf verhoogt. Heb ik mijn boeken bij, dan kan ik beter volgen en ga ik beter scoren. Wil ik later een eigen zaak starten? Dan ga ik ordelijk aan de slag kunnen gaan en ga ik genoeg discipline hebben. Het is een bonus op veel vlakken.”

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde - Ben Weyts op bezoek © MKV

Simon Mensaert, de oprichter van het SODA-project komt ondertussen de leerlingen nog feliciteren en duiden welke voorsprong ze hebben met dit attest. “Deze leerlingen komen in een pool terecht waar intussen meer dan duizend bedrijven aan gelinkt zijn. Zij zijn sponsors van het project en/of hebben toffe jobs in de aanbieding. Zij komen vissen uit deze selectie van leerlingen. Hetzij voor vakantiejobs, hetzij voor een vaste job. Hier zijn het niet de leerlingen die naar een jobkantoor moeten stappen om op de arbeidsmarkt terecht te komen. Zij komen hier rechtstreeks in contact met interessante werkaanbiedingen. Een absolute meerwaarde.” Die meerwaarde komt ook Kirsten Carlier van DHL Aviation benadrukken met een korte speech.

Zo’n 40% van de leerlingen op SODA-scholen in Vlaanderen behalen ook effectief hun attest. Vandaag namen hier 111 leerlingen van het eerste tot en met het zevende middelbaar hun SODA-attest.

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

Volledig scherm 111 leerlingen behalen hun SODA-attest bij Campus De Brug in Vilvoorde © MKV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.