Bekende Vilvoordse Syriëstrijdster vrijgesproken voor hof van beroep na eerdere celstraf van 4 jaar: “Syrië was een gevangenis. Ik mocht niets en moést alles”

Vilvoordse IS-strijdster (22) bij verstek veroor­deeld tot 5 jaar cel

Een 22-jarige vrouw uit Vilvoorde is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, omdat ze zich in Syrië bij terreurgroep Islamitische Staat had gevoegd. De vrouw was op 17-jarige leeftijd naar Syrië getrokken en was er tweemaal gehuwd met een IS-strijder. Met haar laatste echtgenoot kreeg ze drie kinderen. Momenteel zou de vrouw, Noura Firoud, gevangen worden gehouden in een kamp van de Special Forces in Syrië.

19 februari