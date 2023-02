Beginnende ondernemers wuiven START.huis binnenkort uit

vilvoordeSinds mei 2022 kunnen startende ondernemers een kleine oppervlakte huren in het zogenaamde START.huis in de Leuvensestraat. Op die manier beperken ze, onder de vleugels van leegstandsbeheerder Broeilab, de financiële risico die vaak gepaard gaat met de opening van een eigen zaak. Het huidige START.huis zal nog twee weken bestaan. In maart wordt er verhuisd naar een nieuwe locatie.

Als een soort afscheidsfeest was DenBoulevART zaterdag te gast. Deze vereniging van kunstenaars uit Vilvoorde en omgeving stelde voor de eerste keer in de winter tentoon. “Aan het succes van deze editie te zien, kunnen we volgend jaar best opnieuw een winterse tentoonstelling organiseren”, klinkt het bij initiatiefnemer Gert Cauwenbergh. “Dit was echt een ideale plek voor zo’n tentoonstelling. Helaas wordt het gebouw afgebroken.”

Het START.huis zal in maart verhuizen naar het Ortshuis, in dezelfde straat. Flowbillies, een winkel in juwelen en accessoires, zal de oversteek maken. “Ik heb sinds de zomer een zaak en het is een groot succes”, aldus Sarah De Laet. “Ik heb de huur al een paar keer verlengd.”

Kelly De Mol zal dat niet meer doen. Op dezelfde dag dat het START.huis opent op de nieuwe locatie, zal zij een volledig pand in de Leuvensestraat vullen met haar Handmade KDM. “Broeilab helpt me ook daarmee”, klinkt het. “Mijn tijd in het START.huis was zeker een succes. Maar op 25 februari, wanneer we hier weg moeten, is die tijd voorbij.”

