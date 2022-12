Beelden tonen moment waarop te hoog geladen containerschip tegen Europabrug in Vilvoorde vaart, brug uit voorzorg dicht

“Omstreeks 19.30 uur kregen we de melding dat een containerschip tegen de onderkant van het brugdek van de Europabrug gevaren was”, zegt Carolien Peelaerts, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg. “Het is nog niet duidelijk hoe zwaar de brug beschadigd is. In afwachting van een grondige inspectie hebben we de Europabrug uit voorzorg afgesloten. Dat betekent niet alleen dat er tijdelijk geen autoverkeer over mag, maar ook dat de brug niet bediend zal worden voor het scheepvaartverkeer. De hoogte van de brug in gesloten toestand is 8,90 meter. Concreet betekent dat dat alleen schepen met een lagere hoogte door kunnen.”