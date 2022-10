Basketbaltalent veroordeeld voor gewelddadige diefstal van smartphone

Het slachtoffer had zijn smartphone te koop aangeboden op internet en had op 27 april 2021 een afspraak met een geïnteresseerde koper. Die beweerde koper dook ook op maar spoot meteen pepperspray in het aangezicht van het slachtoffer en ging er met het toestel vandoor in een wagen met drie andere inzittenden. Het slachtoffer kon echter een beschrijving geven van zijn aanvaller en van de wagen waarin die zich had verplaatst. Dat leidde de speurders naar H.B., een 22-jarige basketballer uit het Brusselse die uitkomt voor de Albanese nationale jeugdploeg. Die werd door het slachtoffer formeel herkend als de overvaller maar hij beweerde dat hij enkel de wagen had bestuurd.

Geen vrijspraak

De politie kon nog twee andere verdachten identificeren, A.C. (21) en A.I.C. (21). Die laatste bekende dat hij de diefstal had gepleegd maar verklaarde dat A.C. op de hoogte was geweest van zijn plannen. Het parket vorderde een werkstraf van 200 uur of een gevangenisstraf van 14 maanden tegen het drietal. A.I.C. kon zich vinden in een werkstraf maar de twee andere verdachten vroegen de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft enkel die wagen bestuurd maar kende de intenties van A.I.C. niet”, klonk het voor H.B. “Na de feiten is hij in paniek geslagen en weggereden. Onder druk van A.I.C. heeft hij wel aan het slachtoffer gevraagd zijn klacht in te trekken.” “Mijn cliënt zat in de wagen en heeft nadien de smartphone gekocht maar wist ook niet van A.I.C.’s plannen”, pleitte de advocaat van A.C. De rechtbank was van oordeel dat de drie verdachten wel degelijk betrokken waren bij de diefstal en legde hen allemaal een werkstraf van 160 uur op.