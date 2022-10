Baby Nona maakt viergeslacht compleet

vilvoorde Ortshuis te koop: “We zoeken een nieuwe locatie om onze zaak verder te zetten”

Sweety Cake Café stopt ermee op 30 oktober. Het is te zeggen. Dan verlaten ze het Ortshuis in de Leuvensestraat. Het pand waar ze zo’n vijf jaar in huizen en de lekkerste taarten, cupcakes en andere lunches klaarmaken. “Met veel spijt moeten we afscheid nemen van onze locatie. Al zijn we wel op zoek naar een nieuwe locatie om Sweety Cake Café verder te zetten”, laten ze via hun sociale media weten.

4 oktober