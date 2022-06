Baby Nina maakt viergeslacht compleet

vilvoorde Vilvoorde heeft er zwemplek in open water bij, maar kan je er wel zomaar terecht? “Dit jaar twee uur per week, met een maximum van 50 mensen. Daarna bekijken we eventuele uitbrei­ding”

Vorige week kondigde minister Lydia Peeters nog aan dat er onder meer in Vilvoorde een nieuwe zwemplek in open water zou bijkomen. Die zwemplek is het insteekdok, een zijarm van het kanaal. Nu is bekend geraakt dat dat ‘zomers zwemmen’ beperkt wordt tot twee uur op zaterdagochtend. Bovendien is het niet gratis. Kort gezegd: de Vilvoordenaar kan er dus (nog) niet zomaar lekker gaan plonzen als het te heet is.

23 juni