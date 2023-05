AZ Jan Portaels krijg label ‘Generatie Rookvrij’

“Voor velen was ze lelijk en vuil. Voor de Spanjaar­den was ze de stad van mogelijkhe­den”: waarom Vilvoorde al 60 jaar toch ook een beetje in Andalusië ligt

In het superdiverse Vilvoorde is de Spaanse gemeenschap al decennialang niet weg te denken. 60 jaar na de aankomst van de eerste arbeiders uit Andalusië heeft 1 op 10 Vilvoordenaars Spaanse voorouders. De grote meerderheid daarvan kwam uit één enkele gemeente: Peñarroya-Pueblonuevo. Toen de industrie in hun thuisland ten onder ging, konden ze terecht in fabrieksstad Vilvoorde. En hun cultuur brachten ze mee. Een van de hoogtepunten van hun jaar is Fiesta Rociera, dat komend pinksterweekend plaatsvindt.