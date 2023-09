Autovrije Zondag in de straten van Vilvoorde: Dit valt er allemaal te beleven

IN BEELD. Eerste dag van Voodoo Village onder stralende zon: “Een waar paradijs in België voor mij”

Zaterdag ging de eerste dag door van festival Voodoo Village. De weerkaarten voorspelden zwoele temperaturen, maar dat hield de feestvierders allerminst tegen. Alle tickets waren de deur uit. En ook de organisatie was goed voorbereid op het warme weer, met zonnebrandcrème en ijszakken in de EHBO-post, en extra waterpunten op het terrein. “Overdag hielden we ons nog kalm door de hitte, maar eens het afkoelt staan we klaar om erin te vliegen", zegt een van de bezoekers.