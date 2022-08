AUTOSNELWEGVERHALEN. Hoe het Vilvoordse Viaduct werd geboren: “Bij de schilderwerken lag de ploeg na een halve dag al in het ziekenhuis”

vilvoordeVoor de ene een dagelijkse bron van ergernis, of een doorn in het oog. Voor de ander een knap staaltje vakwerk van decennia geleden dat bewondering oproept. Een ding is zeker: moest het viaduct boven Vilvoorde ooit wegvallen, dan valt België stil. Het viaduct is tevens het tweede drukste verkeerspunt in West-Europa. Wil je België doorkruisen, dan moet je erlangs. Het is onmisbaar en verdient dus wel een ode met een blik op de geschiedenis en een op haar toekomst: hét viaduct van Vilvoorde, een mijlpaal op palen sinds 1978.