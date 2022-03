Assemblage van elegante fietsbrug is een feit. De brug in gebruik nemen is voor najaar

vilvoordeDe fietsbrug in Vilvoorde begint meer en meer vorm te krijgen. De te assembleren stukken liggen allemaal op de kade om aan elkaar gelast te worden. Nu wordt de vorm van de bleke elegante brug over het kanaal met fietsliften echt zichtbaar. “Normaal gezien worden de beweegbare horizontale dekken -onder voorbehoud- geplaatst tijdens de eerste twee weekends van juni 2022", aldus Carolien Peelaerts, woordvoerster bij de Vlaamse Waterweg.

De modern ogende voetgangers- en fietsbrug in Vilvoorde komt steeds dichter bij de eindfase. En dat begint steeds visueler te worden. Vanaf eind 2022 zouden we er gebruik van kunnen maken. De brug wordt zo’n 4 meter breed, zal 115 m lang zijn en de afstand tussen de twee pijlers is 63 m. Lees hier alles over de huidige stand van zaken.

Er gingen al heel wat voorbereidende werken aan vooraf sinds 2020. De funderingen zijn voorzien. Gezien de brug op de plek van de oude sluis komt, waren daar ook archeologische onderzoeken aan gekoppeld. De restanten daarvan -zoals op de plannen aangeduid stond- waren er nog steeds. En de oevers werden aangepast. “Dat is nu allemaal achter de rug. We liepen een aantal maanden vertraging op door de te late toevoer van metaal waardoor het maken van de brug wat vertraging opliep”, zegt Carolien Peelaerts. “Intussen zijn de metalen prefab onderdelen wel allemaal in Vilvoorde aangekomen en worden ze ter plaatse op de kade aan elkaar gelast.”

Als alles goed gaat, volgt het plaatsen van de bewegende delen op de eerste twee weekends van juni. “Per weekend kunnen ze dan één deel van de brug installeren.” De brug zal in tegenstelling tot de Budabrug en Europabrug opengaan volgens het basculeprincipe. Daarbij komen de twee helften van elk 140 ton verticaal te staan wanneer er schepen moeten langsvaren. Na de assemblage is de brug nog niet klaar. Normaliter is ze klaar voor gebruik in het najaar van 2022. Het totale kostenplaatje bedraagt 10 miljoen euro.

Vijf keer per maand openen

“Wanneer de brug gewoon gesloten is, kunnen er containerschepen onderdoor varen tot vier lagen. De onderdoorgang is 9,1 m. Dat maakt dat ze enkel open moet voor bijvoorbeeld zeilboten de hoge masten hebben of de grotere zeeschepen. Naar schatting zou ze vijf keer per maand open moeten gaan”, weet Peelaerts. “In het begin zal dat absoluut vaker zijn omdat er de eerste maanden testen plaatsvinden om de kinderziekten er uit te halen. We zullen dat zeker niet op spitsmomenten organiseren.”

Recreatieve- en pendelfunctie

De fietsbrug komt op 1,1 km van de Europabrug in Vilvoorde centrum en op 2 km van de Budabrug in het Brussels Gewest. “Ze maakt deel uit van het recreatief netwerk ‘Van basiliek tot basiliek’. Daarmee vormt ze een verbinding door het groen die de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Vilvoorde verbindt met de Sint-Servaas basiliek in Grimbergen.”

Los daarvan is de 115 m lange brug ook een verbinding van nieuwe wijk ‘4 Fonteinen’ met het domein Drie Fonteinen. Waardoor de nieuwe bewoners op een boogscheut, oftewel een brug van een mooi groen domein verwijderd zijn. En ze maakt ook nog eens deel uit van de fietssnelweg FR0, die grotendeels de loop van de Brusselse Ring (R0) volgt. De trappen zijn elk van fietsgoten aan beide kanten voorzien. Zo kan je met de fiets aan de hand de trappen op. “Aan elke zijde bevindt zich ook een fietslift waar vijf standaardfietsen samen in kunnen. Er kunnen eveneens ook bakfietsen of rolstoelen in. Zo kunnen ook andere fietsvormen die geen gebruik kunnen maken van de goten wel gebruikmaken van de brug”, legt Peelaerts uit.

