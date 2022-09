Asiat Park laat creatieve troeven zien na metamorfose: “Van gezellige wandeling tot huwelijksfeest, hier is het allemaal mogelijk”

Nog even door de transformatie: de site langs de Vilvoordse Zenne en koeltorens was bijna 100 jaar lang een militair domein en is eigendom van de stad. Zij organiseerden afgelopen jaren ‘Zomer van Asiat’, maar de rest van de tijd lag de site wat te verkommeren. Oh ja, er was nog even een vluchtelingenkamp. Maar dat is intussen weer enkele jaren geleden. De stad geeft heel de site nu in concessie van ODH projects. De drie trekkers — zelf noemen ze zich de ‘drie parkwachters’ — heten Jeroen Platteau, Gert Bouquiaux en Mattias ‘DC’ De Coninck. Zij baten de site voor minstens 10 jaar uit.