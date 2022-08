“Als het ooit zou wegvallen, dan valt België stil”: hoe het viaduct van Vilvoorde in 44 jaar uitgroeide tot het op één na drukste verkeerspunt van Europa

elewijt (zemst) “In de zomer springt verwarming hier zomaar aan, terwijl het in de winter ijskoud is”: Bewoners van apparte­ments­ge­bouw zitten al drie jaar met handen in het haar

De zomer is volop aan de gang en dus is het voor de meeste mensen puffen en baden in het zweet. Toch springt in een gebouw in de Vekestraat in Elewijt nog te pas en te onpas een verwarmingstoestel aan. Het probleem sleept er bovendien al drie jaar aan: in de winter is het er altijd te koud, in de zomer dan weer snikheet. Een oplossing? Die lijkt nog niet meteen in de maak…

