Alexander (13) stapte uit het leven na fysieke en mentale mishandeling: moeder krijgt twee jaar cel, stiefvader 18 maanden: “Ze hebben dat kind erbarmelijk behandeld”

VilvoordeDe correctionele rechtbank in Brussel heeft Gaëlle Flecheux (49) en Kurt De Wilde (52), de moeder en stiefvader van de 13-jarige Alexander, veroordeeld tot respectievelijk twee jaar en 18 maanden cel. De jongen beroofde zichzelf van het leven in 2019. Dat zou het gevolg zijn van pesterijen door zijn moeder, maar dat is nooit bewezen. Zijn adoptiemoeder Catherine is tevreden met het vonnis. “Eindelijk erkenning voor Alexander”, klinkt het. “Hopelijk is dit ook een steun voor alle kinderen in soortgelijke situaties.”

Zijn adoptiemoeder Catherine Lairesse stapte opgelucht de rechtbank uit. Een last was van haar schouders gevallen. “Ik ben zo blij dat Alexander hier eindelijk erkenning heeft gekregen, dat nu zwart op wit staat hoe erbarmelijk hij behandeld is geworden door hen”, klinkt het. Meer dan drie jaar legden Flecheux en De Wilde de schuld voor de dood van de tiener bij haar. “Ik hoop dat dit toch ook een beetje steun en hulp is voor andere kinderen -en zo zijn er velen- die in dezelfde situatie zitten als waarin Alexander zat.

Even daarvoor had de rechtbank het koppel schuldig bevonden aan het mishandelen, vooral mentaal maar ook -door Flecheux- fysiek, van de 13-jarige jongen. Een rechtstreekse link tussen deze mishandeling en de zelfmoord werd niet bewezen geacht door de rechtbank. Omdat er geen afscheidsbrief was, kon dit immers niet met zekerheid gesteld worden. Daarom bleven de straffen beperkt tot 18 maanden cel voor De Wilde en twee jaar voor Flecheux.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © WHW

Op 27 januari 2019 maakte de 13-jarige Alexander een einde aan zijn leven. Een enorme schok voor iedereen die de goedlachse jongen gekend had. Niets wees erop dat hij met een wanhoopsdaad in zijn hoofd zat. Hij had een eerste liefje en was geliefd op school. Even rees er twijfel of het wel over zelfmoord ging. De tiener had zichzelf opgehangen met een atypische knoop. Daarnaast vroeg de onderzoeksrechter zich af of de metalen staaf zijn gewicht wel had kunnen houden. Ook bleek zijn smartphone verdwenen te zijn en zijn biologische moeder had haar internetgeschiedenis gewist. Verder onderzoek wees uit dat er van moord geen sprake was, maar dat er in het huishouden iets niet klopte, was evenzeer duidelijk. Een gerechtelijk onderzoek werd ingesteld. Het resultaat dat het koppel vervolgd werd voor onterende behandeling, slagen en verwondingen en belaging.

Van Gogh

“Het was een bijzondere jongen”, blikt zijn adoptiemoeder Catherine , die 15 jaar lang een relatie had met Flecheux, liefdevol terug. “Hij was creatief en hield van kunst. Misschien atypisch voor jongens van die leeftijd (glimlacht). Zo hield hij eens een spreekbeurt over Vincent Van Gogh. Die kleuren en dat perspectief vond hij geweldig. Maar evengoed was het een echte chirojongen die enorm kon opgaan in pakweg vlaggenjagen. Ik had nog liever gehad dat hij was gestorven bij een val uit een boom dan zo (stil).”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zijn adoptiemoeder Caterine Lairesse © Marc Baert

Na zijn geboorte in 2005 bleek zijn biologische moeder Gaëlle, met wie Catherine al sinds 1998 een relatie had, niet in staat om hem op te voeden. Dat gaf ze bij de behandeling van de zaak ook met zoveel woorden toe aan de rechter. “Ik ben in zijn eerste levensjaren geen goede moeder geweest en ik besef dat. Van moederliefde was er geen sprake. Ik kon er ook niets aan doen (zucht)”, klonk het. De eerste jaren mocht de jonge Alexander het dan ook vaak -soms letterlijk - voelen. Zo liep hij een verwonding aan de arm op toen ze hem eens hardhandig vastpakte. Daarnaast zou ze hem met een zweep geslagen hebben, al heeft Flecheux dit steeds ontkend. Het waren héél moeilijke jaren, zucht Catherine, die desondanks bij haar vriendin bleef. “Een relatie kon je dat niet meer noemen maar ik bleef. Voor Alexander”, benadrukt ze meermaals. In 2013 is de emmer dan toch vol. Catherine vertrekt met Alexander naar Harelbeke. Enkel één weekend om de twee weken ziet de jongen nog zijn biologische moeder. “In Harelbeke bloeide hij compleet open. Hij had enorm veel vriendjes. Hij ging dolgraag naar de Chiro maar liet zijn creativiteit ook de vrije loop in de academie via tekeningen en filmpjes. Ook in de bibliotheek was hij een vaste klant. Alexander las toch zo graag.”

Volledig scherm Alexander en Catherine © Marc Baert

De weekends waarin hij terug naar Vilvoorde gaat, staan bol van de incidenten. Zonder reden, met enkel een onderlijfje aan in de kou staan. Het afscheren van zijn haar. Verregaande scheldtirades. De jongen moest het allemaal ondergaan. “Ik haat niemand meer dan hem. Ik zie mijn katten liever dan mijn zoon”, liet ze zich - nota bene in zijn bijzijn - ontvallen.

Erfenis

In oktober volgde plots een opstoot van ‘moederliefde’. “Ik was blij dat ik een tweede kans kreeg om te tonen dat ik zijn liefde waard was”, verwoordde ze het tegen de rechter. Anderen denken vooral dat de erfenis van haar grootmoeder, die toegewezen was aan Alexander, de aanleiding was van de plotse opstoot van moederliefde. In oktober beslist Alexander plots om niet meer naar Harelbeke terug te gaan en bij zijn biologische moeder en diens vriend Kurt De Wilde te blijven. Het zou het begin van het einde blijken. Het koppel isoleert de jongen tot in het extreme. Hij mag met niemand contact hebben. Zijn smartphone wordt meermaals afgepakt, zijn computer wordt uit zijn kamer gehaald en het huis mag hij niet meer verlaten. Enkel naar school mocht hij nog gaan maar ook daar bestookte ze hem met sms’jes om hem koste wat het kost te kunnen controleren.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Wouter Smet met zijn cliënten Gaelle Flecheux en Kurt De Wilde © Marc Baert

Begin januari 2019 beslissen ze hem totaal te negeren. “Eens zien wie het eerst plooit”, sturen ze naar elkaar twee weken voor zijn dood. Het zou de jonge Alexander zijn die ‘plooit’. “Op 24 december heb ik hem het laatst gezien, aan de familierechtbank in Kortrijk”, aldus Catherine. “Ik zag meteen dat hij doodsbang was van hen. Normaal knuffelde hij heel graag maar toen ik hem een knuffel wilde geven, bleef hij stokstijf staan. Ik zag dat het niet goed ging.”

Vijftien jaar

De rechtbank kende Catherine een morele schadevergoeding van 1.250 euro toe. “Maar ik moet geen cent hebben van hen”, klinkt het kordaat. “Dat geld zal gaan naar initiatieven waar Alexander een band mee had, of naar organisaties die zich inzetten voor kinderen in een kwetsbare toestand.” Kurt De Wilde kondigde meteen na de uitspraak al aan in beroep te gaan tegen de uitspraak. Dat is voor hem niet zonder risico. Als in beroep geoordeeld wordt dat er wel een link is tussen de zelfmoord en de onterende behandeling, dan is de maximumstraf plots vijftien jaar. Nog iets heel anders dan 18 maanden en twee jaar cel dus.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Bekijk hier nog eens waarvoor de ouders terechtstonden:

Volledig scherm proces rond Alexander: Gaelle Flecheux en Kurt De Wilde. © Marc Baert

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.