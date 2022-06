Alexander (13) stapte uit het leven na fysieke en mentale mishandeling: moeder krijgt 2 jaar cel, stiefvader 18 maanden

Op 27 januari 2019 maakte de 13-jarige Alexander een einde aan zijn leven. Een enorme schok voor iedereen die de goedlachse jongen gekend had. Niets wees erop dat hij met een wanhoopsdaad in zijn hoofd zat. Hij had een eerste liefje en was geliefd op school. Even rees er twijfel of het wel over zelfmoord ging. De tiener had zichzelf opgehangen met een atypische knoop. Daarnaast stelde de onderzoeksrechter zich de vraag of de metalen staaf zijn gewicht wel had kunnen houden. Ook bleek zijn smartphone verdwenen te zijn en zijn biologische moeder had haar internetgeschiedenis gewist. Verder onderzoek wees uit dat er van moord geen sprake was, maar dat er in het huishouden iets niet klopte was evenzeer duidelijk. Een gerechtelijk onderzoek werd ingesteld. Met als resultaat dat het koppel vervolgd werd voor onterende behandeling, slagen en verwondingen en belaging.