Aldi opent tijdelijke outletwinkel in gesloten filiaal aan Rooseveltlaan

Els Ampe pleit voor resolutie rond stijgend antisemi­tis­me: “Dringend maatrege­len nodig”

Brussel werd de laatste weken opgeschrikt door enkele antisemitische misdrijven. Uitgerekend op de Internationale Herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust, werd bijvoorbeeld een fluogeel hakenkruis aangebracht op een boom in ter Kamerenbos. Ook in andere delen van ons land is er stijging van soortgelijke incidenten. Daarom legt senator Els Ampe (Open VLD) een resolutie neer in de Senaat om het toenemend antisemitisme in ons land te bestrijden.