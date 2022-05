Alcoholzittingen in de politierechtbank van Vilvoorde. Het meest gehoorde excuus vandaag, ook na de zoveelste veroordeling: “Ik heb een eenmalige stommiteit begaan.”

In de politierechtbank van Vilvoorde stond vandaag een themazitting ‘alcohol’ op het programma. Dronken achter het stuur kruipen volstond echter niet voor sommige beklaagden. Allerlei verzwarende omstandigheden passeerden de revue zoals broekplassen en de politie uitmaken voor ‘klootzakken’. Toch vroegen bijzonder veel advocaten om een milde straf voor hun cliënt.

Weigering ademtest

Één van de beklaagden vandaag was H.P. Hij werd op 20 augustus 2021 tegengehouden door de politie in Grimbergen omdat hij roekeloos rijgedrag vertoonde en met overdreven snelheid reed. Meermaals reed hij over een ononderbroken lijn. Hij negeerde echter het stopbevel van de politie en reed gewoon door. Een medewerker van de politie moest zelfs opzij springen omdat de bestuurder het gaspedaal nog eens extra induwde. Toen hij uiteindelijk toch aan de kant ging, weigerde hij eerst een ademtest af te leggen. Hij noemde de politie ook ‘klootzakken’. Uiteindelijk legde hij een positieve ademtest af. Hij bleek een alcoholgehalte van 1,77 promille te hebben. Volgens de politie was hij niet meer in staat om te rijden en moest hij steun zoeken om zich recht te houden.

H.P. verklaarde de situatie in de rechtbank en beweerde dat hij zich van geen kwaad bewust was. “Het was pas toen ik werd tegengehouden en moest blazen, dat ik besefte dat ik teveel gedronken had. Ik ben blij dat de politie mij tegengehouden heeft”, zegt de beklaagde die van een café in Grimbergen kwam. Hij vertrok aan het café bij de abdij en reed welgeteld 1,5 km verder toen hij tegengehouden werd. “Normaal drink ik altijd koffie in dat café terwijl ik de krant lees, maar nu wilden de stamgasten mij per se trakteren. Het is uitzonderlijk dat ik zoveel drink dus ik realiseerde me helemaal niet dat ik teveel op had.” Ondanks de uitzonderlijke gebeurtenis had H.P. al een eerdere veroordeling voor alcohol op zijn strafblad die dateert uit 2003. De beklaagde gaf ook uitleg bij de scheldwoorden die hij gebruikte tegenover de politie. “Voor mijn vorige job werkte ik vaak samen met politiemensen en kan goed met hen overweg. Ook in de buurt van mijn woonplaats rijdt er vaak een combi achter me aan. Ik dacht dus dat het om een vergissing ging toen ze achter me reden. Ik steek het op het effect van de drank.”