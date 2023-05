Al 51 jaar is Het Mosselhuis een vaste waarde: “Van sommige families komen hier al drie generaties over de vloer”

Ideetje voor Moederdag? Haal een abonnement in de pluktuin van Lien en Els

Op zondag 14 mei is het Moederdag en wie nog op zoek moet naar een geschikt cadeau, kan nu zaterdag in pluktuin Bloem van Lien Thewissen (42) en Els Huysmans (42) in Weerde terecht. Nog niet meteen voor bloemen, maar wel voor een plukabonnement of een -bon. Maar wat is dat juist, een pluktuin?