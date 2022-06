Agressieve winkeldief opnieuw veroodeeld

Op 21 februari 2021 was de man de Dreamland-winkel in Vilvoorde binnengestapt en had zich naar de afdeling van de videospelletjes begeven. Het personeel had hem echter herkend omdat de man zowel in deze winkel als in andere Dreamland-vestigingen betrapt was op winkeldiefstallen. De winkelbedienden hielden hem dan ook in de gaten en zagen hoe hij een videospelletje in zijn broek stak. Hierna begaf hij zich met een lege winkelkar naar de kassa en maakte aanstalten om de winkel te verlaten. Toen de winkelbedienden hem aanspraken over het videospelletje in zijn broek, werd hij agressief en duwde het personeel weg, alvorens de vlucht te nemen. Hij kon niet meer opgespoord worden en reageerde ook niet op uitnodigingen van de politie om verhoord te worden. Het parket dagvaardde hem vervolgens voor de correctionele rechtbank maar ook daar daagde hij niet op.