Aftrap van nieuw sportcomplex Focquet-site in aanwezigheid van Yannick Carrasco: “Iedereen is welkom hier om samen te sporten”

Drie mensen lichtge­wond na woning­brand in Jette

De Brusselse brandweer werd donderdagmiddag rond 16.30 uur opgeroepen voor een brand in een flatgebouw aan de Vanderperrenstraat in Jette. Drie mensen werden licht bevangen door de rook, maar hoefden niet geëvacueerd te worden naar het ziekenhuis. Het appartement is tijdelijk onbewoonbaar door de schade.