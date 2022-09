Actiegroep Leefbare Noordrand tevreden dat Engie geen vergunning krijgt voor nieuwe gascentrale in Zennestad: “Site beter geschikt voor windmolens”

VilvoordeVlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigerde Engie vrijdag een vergunning te geven voor de nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Actiegroep Leefbare Noordrand is tevreden met die beslissing. “Hopelijk heeft ook Engie nu het licht gezien.”

“Engie gebruikt niet de best beschikbare technieken om de uitstoot van de gascentrale in te perken”: dat liet Zuhal Demir vrijdag weten nadat ze bekendmaakte dat er geen vergunning voor de nieuwe gascentrale in Vilvoorde gegeven werd. “Ik hoop dat er met deze beslissing eindelijk een einde komt aan de ‘poppenkast’ rond de gascentrales.”

Het dossier van de gascentrale in Vilvoorde kwam op het bureau van de minister te liggen nadat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in de lente geen consensus vond in het dossier. De twee N-VA-gedeputeerden stemden tegen. En nu deed partijgenoot Demir dus hetzelfde. Bij actiecomité Leefbare Noordrand reageert men – net als in de lente – opgelucht. “We hebben al bij het begin van dit dossier, ondertussen bijna twee jaar geleden, gezegd dat de gascentrale een slechte zaak zou zijn voor Vilvoorde, het milieu en onze portemonnee”, zegt Bart Leeman.

Windmolens

“In de noordrand rond Brussel is het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen economie en milieu, maar deze gascentrale had de emmer doen overlopen. De energiecrisis toont aan dat we meer moeten investeren in duurzame energie en dat is in de vorm van windmolens perfect mogelijk op deze site in Vilvoorde. We hopen dan ook dat Engie het licht gezien heeft en dit dossier stop zet.”

“We betreuren dat de minister de vergunning weigerde na een positief advies van de Provinciale en Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie”, reageert Engie. “Het project hield rekening met de laagst mogelijke ammoniakuitstoot voor een grote STEG-eenheid. We hebben met Engie Laborelec een grondige analyse gedaan naar de best beschikbare technieken op industriële schaal om zo de uitstoot zo laag mogelijk te houden. We zullen nu de motivering van de beslissing grondig analyseren wanneer we deze ontvangen.”

