Acht personen in verdenking gesteld voor diefstal honderden laptops bij Essers

atletiek Aflossin­gen Vilvoorde: Karin Van Proeyen voor het eerst op de 800m én provincia­le kampioene

Tussen de individuele kampioenschappen door staan ook de aflossingen op het programma. Zaterdag werden de provinciale titels in Vilvoorde verdeeld en komende zondag komen de nationale titels aan de beurt in Kessel-Lo. In Vlaams-Brabant kozen weinig toppers voor het Domein Drie Fonteinen, maar haalden de gebruikelijke clubs het podium in ‘alle categorieën’.

28 augustus