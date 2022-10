Aantal inbraken in woningen stijgt met bijna de helft

Het aantal woninginbraken in het grondgebied lag in 2021 een pak hoger dan voorgaande jaren. De politiezone VIMA (Vilvoorde, Machelen) registreerde 267 inbraken, in 2020 waren dat er maar 181. Dat is een stijging van 47,5%. In Machelen werd de hoogste stijging vastgesteld (76%). Juwelen worden het vaakst gestolen, gevolgd door geld.

Ook het aantal inbraken in gebouwen zoals bedrijven, handelszaken, publiek toegankelijke en overheidsgebouwen ligt in stijgende lijn in Vilvoorde. In 2021 werden er 37,8% meer inbraken vastgesteld in vergelijking met het jaar voordien. Vooral het centrum werd daarbij getroffen. In Machelen daalde het aantal inbraken in gebouwen met 4%. In totaal stelde de politie 52 inbraken in handelszaken vast en 23 in openbare of overheidsgebouwen. Werfdiefstallen zijn daar niet bij geteld. Van alle inbraken werd opgelost werd 13% opgelost.